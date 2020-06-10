Bodrum'da plaj ve meydanda maske- sosyal mesafe denetimi
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Bodrum'da plaj ve meydanda maske- sosyal mesafe denetimi

BODRUM'da, 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı kişilere uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması üzerine hava sıcaklığı artınca sahiller doldu.

Bodrum'da plaj ve meydanda maske- sosyal mesafe denetimi
10.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:32

BODRUM'da, 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı kişilere uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması üzerine hava sıcaklığı artınca sahiller doldu. Polis ekipleri de kalabalık sokaklarda denetim yaparak, sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayanları uyardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki denetimlerde maske takmayan 35 kişiye 364'er TL para cezası kesildi.

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağının kaldırılması üzerine, hava sıcaklığı da artınca denize girmek isteyen vatandaşlar sahile akın etti. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede, sahillerin yanı sıra sokaklar da doldu. Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarını tercih edenler, sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak denizin keyfini çıkardı. Kimi 65 yaş üzeri kişiler de sahilde torunlarıyla vakit geçirebilme fırsatı buldu.

POLİS MASKE DENETİMİ YAPTI

Polis ekipleri de sahilde denetim yapıp, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı. İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu'nca 13 Mayıs'ta alınan karar ile il genelinde maskesiz sokağa çıkılmasının yasak olması nedeniyle Belediye Meydanı'nda da polis ekiplerince denetim yapıldı. Maske takmayan, çenesine geçiren ya da sadece ağzını kapatacak şekilde takanlarla ilgili polis ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarların da değerlendirerek kontroller gerçekleştirdi. Usulüne uygun şekilde maske takmayan kişiler uyarıldı. Maske takmayan 35 kişiye ise kişi başı 364 TL para cezası kesildi. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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