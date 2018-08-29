Bodrum'da Pis Koku Tepkisi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, plajdan kötü kokuların gelmesi, tatilcilerin tepkisine neden oldu.

Gümbet sahilinde yürüyüşe çıkan turistler ve vatandaşlar, çevreye yayılan kötü koku ve kirlilikten rahatsız oluyor.

Kokunun, bölgedeki dereye ve sahilin bazı noktalarında toplanmayan çöplerden yayıldığını belirten tur işletmecilerinden Hayri Gözkeser, hem çevreyi kirletenlere hem de belediyeye tepki gösterdi.

Kötü kokudan son derece rahatsız olduklarını belirten Gözkeser, "Bölgede yetkililerce bir çözüm bulunamadı. Birkaç kişinin çevre temizleme çabası yetmiyor. Üç kişi topluyoruz, 100 kişi kirletiyor. Bu şekilde olmaz. Burada gerekli tedbirin alınması gerekiyor." diye konuştu.

Tatil için gelen turistler ve vatandaşlar da belediye yetkililerinin bu duruma bir an önce çözüm bulmasını istedi.