Bodrum'da pide fiyatları ne kadar? Bodrum'da pide çok pahalı mı? Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı mekanlarda farklı fiyatlara satılan pide fiyatları dikkat çekiyor. Peki, Bodrum'da pide çok pahalımı? Bodrum'da pide fiyatları ne kadar? Bodrum, pide fiyatları!

Yaz sezonunun başlamasının ardından Bodrum'da satılan pidelerin fiyatları gündeme geldi. Bodrum'da pide fiyatları ne kadar? Bodrum'da pide çok pahalı mı?

BODRUM'DA PİDE FİYATLARI NE KADAR?

Yaz sezonunun başlamasının ardından Bodrum'da satılan pidelerin fiyatları gündeme geldi. Özellikle bazı işletmelerdeki fiyatlar, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bodrum merkezde bir pide 25 ile 30 lira arasında satılırken, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak Mahallesi'nde ise 55 liradan satışa sunuluyor. Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bazı mekanlarda ise bir pide 24 euroya (184 lira) müşteriye sunuluyor. Yaklaşık 25 kilometre mesafede pidenin ve içeceğin fiyatı 7 kattan fazla artarken, Bodrumlu vatandaşlar pide fiyatlarına tepki gösteriyor.

"BODRUM'A ZARAR VERİYORLAR"

Fahiş fiyatlardan en fazla Bodrumluların etkilendiğini savunan Halime Gürbüz (36), "O paralara döner de pide de yemem. Aslında sadece orada değil, geçen gün iki ufak çocuğumla denize gittim ve şezlonga 100 lira ödemem gerektiğini söylediler. İki tane ufacık çocukla ben ne kadar harcayabilirim? Fiyatları çok abartılı buluyorum. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Aras, yaptığı açıklamada 'O hizmeti alacak insanlar da geliyor' dedi. Dışarıdan gelenlerin çoğu zaten her şey dahil otellerde kalıyor. Şu anda Bodrum halkı sahilleri dolduruyor. Bu fiyatlar Bodrum'a da zarar veriyor ve fiyatları duyanlar da gelmiyor" şeklinde konuştu.

Fiyat politikasının Bodrum'a zarar verdiğini belirten Adil Türk (54), "Parası olan yesin ama kim bu kadar para verir? Satan da yanlış yapıyor. Bu kadar da olmamalı. Her şeyin mantıklı bir fiyatı olmalı. Fahiş fiyat uygulamaları Bodrum'a zarar veriyor. Normalin üstüne çıkmaya başlarsan tepki alman da gayet doğaldır" ifadelerini kullandı.