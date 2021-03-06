Bodrum'da Pedasa Antik Kenti'ndeki 170 dönümlük tarla satışa çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bodrum'da Pedasa Antik Kenti'ndeki 170 dönümlük tarla satışa çıkarıldı

06.03.2021 18:38 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:43

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Pedasa Antik Kenti'nin bir bölümünü de içine alan 170 dönümlük arazinin hissedarları tarafından 35 milyona satışa çıkarıldığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Pedasa Antik Kenti'nin bir bölümünü de içine alan 170 dönümlük arazinin hissedarları tarafından 35 milyona satışa çıkarıldığı bildirildi.

Leleg Medeniyeti'nin 3 bin yıllık yerleşim yeri olan, içeresinde en önemli arkeolojik kalıntıların yer aldığı antik kentteki arazi, bir emlak portalında birkaç gün önce satışa sunuldu.

Yayınlanan ilanda, arazi ile ilgili tanıtım metninde, "Bodrum Konacık Pedasa'da 170 dönüm içinde kargir ev var. İçi temiz, oturmaya uygun, evin güneş enerjisi var. Zeytinli tarla olarak geçiyor. 1. Derece sit alanı." ifadesine yer verildi.

Athena Tapınağı başta olmak üzere karakol binası, sur duvarları, nekropol ve yerleşim yerlerine ait tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu alanda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler öncülüğünde aralıklarla kazı çalışmaları da yapılıyor.

Bölge zaman zaman kaçak kazılarla da gündeme geliyor.

Bodrum'da Pedasa Antik Kenti'ndeki 170 dönümlük tarla satışa çıkarıldı
Bodrum'da Pedasa Antik Kenti'ndeki 170 dönümlük tarla satışa çıkarıldı
Bodrum'da Pedasa Antik Kenti'ndeki 170 dönümlük tarla satışa çıkarıldı
Bodrum'da Pedasa Antik Kenti'ndeki 170 dönümlük tarla satışa çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da Pedasa Antik Kenti'ndeki 170 dönümlük tarla satışa çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 18:42:58. #1.15#
title