Bodrum'da pazarcı kamyonu devrildi: 4 yaralı
Bodrum ilçesinde, pazarcı kamyonunun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Bodrum ilçesinde, pazarcı kamyonunun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Aşkın Köse'nin kullandığı 48 U 5159 plakalı pazarcı kamyonu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, kamyon sürücüsü ile araçta bulunan üç yolcu hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Devrilen kamyon ise polis ekiplerinin çalışmasıyla bölgeden kaldırıldı.