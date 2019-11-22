Bodrum'da pazarcı kamyonu devrildi: 4 yaralı
Haberler » Güncel » Bodrum'da pazarcı kamyonu devrildi: 4 yaralı - Haber

Bodrum'da pazarcı kamyonu devrildi: 4 yaralı

Bodrum ilçesinde, pazarcı kamyonunun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

22.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:24
Bodrum'da pazarcı kamyonu devrildi: 4 yaralı

ilçesinde, pazarcı kamyonunun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aşkın Köse'nin kullandığı 48 U 5159 plakalı pazarcı kamyonu, Gümbet Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, kamyon sürücüsü ile araçta bulunan üç yolcu hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Devrilen kamyon ise polis ekiplerinin çalışmasıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et