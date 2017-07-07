Bodrum'da Patlayan Trafo Yangına Neden Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafo patlaması sonucu ot ve çalılık alanda çıkan yangın nedeniyle yakındaki bazı evler boşaltıldı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ortakent Yahşi Mahallesi'ndeki ot ve çalılık alanda, trafo patlaması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın Kargı Sitesi ve Bank Evleri'nin bulunduğu alana yaklaştı.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 itfaiye ekibi ve Bodrum Orman İşletme Müdürlüğüne ait 50 yangın söndürme işçisi 2 arazöz ile yangına müdahale etti.



Ekipler, yangının evlere sıçramaması için çaba gösterirken bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerinin etrafını ıslattı. Alevlerin yaklaştığı bazı evler polis ve jandarma ekiplerince boşaltıldı.



Yangını, kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.