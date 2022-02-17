Bodrum'da park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bodrum Sanayi Sitesi'nde park halindeki 45 AGA 037 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtaki yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.