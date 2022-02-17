Bodrum'da park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'da park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bodrum Sanayi Sitesi'nde park halindeki 45 AGA 037 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtaki yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Minibüs, Bodrum, Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title