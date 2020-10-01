Bodrum'da park halindeki otomobil yandı
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Bodrum'da park halindeki otomobil yandı

01.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:04
Bodrum'da park halindeki otomobil yandı

Bodrum'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bodrum'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Geriş Mahallesi Şeyhül İslam Ömer Lütfi Caddesi Karataş Sokak'ta park halindeki 34 ES 5262 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmayı başladı.

Aracın yandığını fark eden mahalle sakinleri durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliğine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

Aracın kundaklandığı ihtimali üzerinde duran polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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