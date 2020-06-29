Bodrum'da Pandemi Restaurant Bodrum'da bu sezonun yeni mekanlarından olacak Pandemi Restaurant, 4 Temmuz'da kapılarını açacak. Kemal Üşenmez'in işletmeciliğini yapacağı mekan, Yalıkavak'ta misafirlerini ağırlayacak. Pandemi Restaurant'ta sezon boyu ünlü isimlerin sahne alacağı canlı müzik akşamları ve hem Türk hem de dünya mutfağından özgün lezzetler olacak. Açılışını son dönemin popüler sanatçılarından Deha Bilimlier'le yapacak olan mekan, sezon boyu ünlü isimleri misafirleriyle buluşturacak. Açılış gecesinden elde edilen gelirin bir kısmı Sağlık Bakanlığı'na bağışlanacak.

Şık ve konforlu ambiyansıyla ve sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan Pandemi Restaurant, Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere maksimum dikkatle uyarak örnek işletme olmayı hedefliyor. Sun Entertainment tarafından açılacak olan mekan, yemek ve eğlence konusunda sezona iddialı bir giriş yapacak.





Eğlencenin "Pandemi'si" Bodrum'da











Ülkemizin ve tüm dünyanın yaşadığı salgın hastalıkla zorlu bir süreçten geçtiği bu günlerde yeni düzene de ayak uydurmaya çalışarak normalleşme çabalarına geçtiklerini söyleyen İşletmeci Kemal Üşenmez, Pandemi Restaurant ile Bodrum'a bu kriz döneminde işletme olarak elini taşın altına sokarak turizm ve ekonomik açıdan katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Üşenmez: "Sadece Türkiye'de değil dünyada da mekanlar belirlenen tedbirlerle açıldı. Bizler de tüm prosedürleri eksiksiz uygulamaya çalışarak mekanın ismi olmak üzere aldığımız tüm onaylar sonucunda temmuz ilk haftası vermeye başlayacağız. Pandeminin kelime anlamına baktığımızda "dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim" olduğunu biliyoruz. Aslında eğlence de bir nevi salgındır. İnsanlar zor ve sıkıntılı dönemin ardından moral bulmak için eğlenceyi tercih etmekte. Biz de aldığımız sağlık önlemleri ve hizmet kalitemizle misafirlerimize bu süreçte moral ve motivasyon olarak destek olacağımıza inanıyoruz." dedi.







Kaynak: Snob Magazin