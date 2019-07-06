Bodrum'da "Özgürlük" sergisi açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 33 sanatçının bir araya gelerek açtığı "Özgürlük" adlı sergi, beğeni topladı.

D-Marin Turgutreis Yacht Club, 2019 yılı sergi takviminin üçüncüsünü düzenlenen etkinlikle açtı. Sergide bir araya gelen 33 sanatçı bilinçaltı, kültür, tarih, doğa ve sanat bütünlüğünün yer aldığı çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sundu.

"Özgürlük" adı verilen serginin 13 Temmuz'a kadar gezilebileceği belirtildi.

Kaynak: AA