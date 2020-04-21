Bodrum'da özel tıp merkezi ücretsiz hasta transferi başlattı Bodrum ilçesinde, özel bir tıp merkezince hastaların hijyenik şartlarda taşınması için ücretsiz transfer başlatıldı.

Bodrum ilçesinde, özel bir tıp merkezince hastaların hijyenik şartlarda taşınması için ücretsiz transfer başlatıldı.

Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi Direktörü Özgür Bayındır, yaptığı açıklamada, Bodrum yarımadasındaki hastaları için özel bir uygulama geliştirerek, ücretsiz hasta transferini devreye soktuklarını bildirdi.

Bodrum yarımadasının her yanından tıp merkezini arayan hastaların, kendilerine tahsis edilen hasta transfer aracıyla evlerinden alındıklarını belirten Bayındır, hastaların tedavileri düzenlendikten sonra eczaneden ilaçları da temin edilerek yeniden evlerine bırakıldıklarını belirtti.

Evden ücretsiz transfer hizmetinin, Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi'nden hizmet almak isteyen tüm hastalar için geçerli olduğunu kaydeden Bayındır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ücretsiz ulaşım hizmetiyle, hastalarımıza yol boyunca riske maruz kalmayacakları güvenli ve hijyenik transfer imkanı sağlıyoruz. Poliklinik saatlerinde gerçekleştirilen hasta transfer hizmeti için, 7 hasta transfer aracı tahsis edildi. Araçlar her hasta transferinden sonra uluslararası standartlara göre dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon işlemi yapılmadan araca yeni bir hasta alınmıyor."

Bayındır, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, gençler, çocuklar ile ihtiyacı olan her hastaya poliklinik saatleri içerisinde ulaşım imkanı sağladıklarını, Kovid-19'a karşı aldıkları özel önlemlerle hastaların güvenle tedavi olup evlerine bırakıldığını vurguladı.

Kaynak: AA