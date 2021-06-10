Bodrum'da otomobilin yayaya çarpmamak için devrildiği anlar güvenlik kamerasında
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Bodrum'da otomobilin yayaya çarpmamak için devrildiği anlar güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum'da otomobilin devrildiği kaza anı güvenlik kamerasında Bodrum'da otomobilin devrildiği kaza anı güvenlik kamerasında Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin devrildiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bodrum'da otomobilin devrildiği kaza anı güvenlik kamerasında Bodrum'da otomobilin devrildiği kaza anı güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin devrildiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 CAT 95 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.

Sağa sola savrulduktan sonda kaldırıma çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Birkaç kez takla attıktan sonra dönen araçtan kendi imkanıyla çıkan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bodrum'da otomobilin yayaya çarpmamak için devrildiği anlar güvenlik kamerasında
Bodrum'da otomobilin yayaya çarpmamak için devrildiği anlar güvenlik kamerasında
Bodrum'da otomobilin yayaya çarpmamak için devrildiği anlar güvenlik kamerasında
Bodrum'da otomobilin yayaya çarpmamak için devrildiği anlar güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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