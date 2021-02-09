Bodrum'da otomobilin çarptığı köpekler "petbulance" ile bakımevine nakledildi
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Bodrum'da otomobilin çarptığı köpekler "petbulance" ile bakımevine nakledildi

09.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:33
Bodrum'da otomobilin çarptığı köpekler

Bodrum ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan iki köpek "petbulance" ekibince nakledildiği bakımevinde tedavi edildi.

Bodrum ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan iki köpek "petbulance" ekibince nakledildiği bakımevinde tedavi edildi.

Yahşi ve Turgutreis mahallelerinde iki sokak köpeğin otomobil çarpması sonucu yaralandığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Petbulance ekibi, bölgelere giderek yaralı köpekleri Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi.

Köpekler burada ameliyat edildi.

Başarılı geçen ameliyatların ardından iki köpeğin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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