Bodrum'da otomobilin çarptığı kedi tedaviye alındı
Bodrum ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ayaklarından yaralanan kedi, tedaviye alındı.
02.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:33
Bodrum ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ayaklarından yaralanan kedi, tedaviye alındı.
Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri, Neyzen Teyfik Caddesi'nde bir kediye otomobilin çarptığı ve panikle Tepecik Camisi bahçesindeki dolabın altına girdiği ihbarıyla harekete geçti.
Bölgeye giden dernek gönüllüleri, dolabın altına giren kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.
Arka ayaklarından yaralandığı belirlenen kedi, özel bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA