Bodrum'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
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Bodrum'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

10.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:27
Bodrum'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gamze Çetinkaya'ya, F.H'nin kullandığı 48 ACS 760 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çetinkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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