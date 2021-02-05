Bodrum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan gebe köpek ameliyat edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan gebe köpek, ameliyatın ardından tedavi altına alındı.

Turgutreis Mahallesi'nde gebe köpeğin otomobilin çarpması sonucu yaralandığını görenler, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine köpek, Turgutreis Bakımevine getirildi.

Burada Torba Geçici Hayvan Bakımevinde görevli veteriner hekimler Ayşe Elvan Canbakan ve Buse Esra Erkuşöz tarafından ameliyata alınan köpek kurtarıldı. Alınan 9 yavru ise telef oldu.

Köpeğin bakımevindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı