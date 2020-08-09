Bodrum'da otluk yangını büyümeden söndürüldü
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Bodrum'da otluk yangını büyümeden söndürüldü

Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bodrum'da otluk yangını büyümeden söndürüldü
09.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:31

Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yahşi Mahallesi Kocataş Caddesi'nde, yol kenarında kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Atılan sigara izmaritinden çıktığı sanılan yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Kaynak: AA

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