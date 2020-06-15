Bodrum'da otluk yangını
Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
15.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:07
Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gündoğan Mahallesi'nde yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevresinde sitelerin bulunduğu alandaki yangın, kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar yangının ilerlediği yöndeki sitenin sakinleri, hortumlarla ağaçların da bulunduğu alana su tuttu.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında, 2 dönüm otluk alan zarar gördü.
Kaynak: AA