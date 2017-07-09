Bodrum'da Otluk ve Makilik Alanda Yangın (1)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Gürece Mahallesi'nde yol kenarındaki kuru otların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşması sonucu yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, makilik alana da sıçradı.



Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteriyle havadan, Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince de yerden müdahale ediliyor.



Ekipler, alevlerin yakınlardaki yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba gösteriyor.