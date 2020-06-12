Bodrum'da otluk alanda yangın Bodrum'da otluk alanda yangın Bodrum'da otluk alanda çıkan bir anda alev topuna döndü.

Bodrum'da otluk alanda yangın

MUĞLA - Bodrum'da otluk alanda çıkan bir anda alev topuna döndü. İtfaiyenin son anda müdahalesi ile söndürüldü.

Gümbet Mahallesi'nde Tepe Taksi yanındaki her yıl birkaç kez yangının çıktığı otluk alanda bugün yine yangın çıktı. Akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. 2 arazöz ve 1 hızlı müdahale aracı ile yangın yerine gelen ekipler, yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarını dikkatle izledi. Yangında yaklaşık 4 dönümlük otluk alan ile içerisindeki ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yapıldı.

Çevrede bulunan evler ve oteller ise yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA