Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Yayılmadan kontrol altına alınan yangında yaklaşık 100 metrekarelik alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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