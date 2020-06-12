Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
12.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:11
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Albay Kemal Topal Caddesi'ndeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla çevredeki otel ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA