Bodrum'da otel odasında çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
30.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:28
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gümbet Mahallesi Kemal Kayacan Caddesi'ndeki bir otel odasından dumanların yükseldiğini görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otelin bir odası hasar gördü.
Kaynak: AA