Bodrum'da örtü yangını

Yüksek bir noktada devam eden yangına güçlükle müdahale ediliyor



MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, engebeli arazide çıkan örtü yangınına güçlükle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; Bodrum'a bağlı Dereköy Mahallesinin zirvesinde bulunan arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Şiddetli rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının devam ettiği zirveye ulaşmakta güçlük çeken ekipler, alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmemesi amacıyla çevrede önlem aldı.