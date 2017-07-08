Bodrum'da Örtü Yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, engebeli arazide çıkan örtü yangınına güçlükle müdahale ediliyor.



Edinilen bilgiye göre; Bodrum'a bağlı Dereköy Mahallesinin zirvesinde bulunan arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediiyor. Yangının devam ettiği zirveye ulaşmakta güçlük çeken ekipler, alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmemesi amacıyla çevrede önlem aldı. - MUĞLA