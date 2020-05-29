Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen hayvan merak uyandırdı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir vatandaş tarafından ormanlık alanda görüntülenen hayvan merak uyandırdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir vatandaş tarafından ormanlık alanda görüntülenen hayvan merak uyandırdı.

Bitez Mahallesi'nde ağaçları sulamak için bir siteye giden Turgay Gelmez, sarp arazide kendisine yaklaşık 300 metre mesafede cinsini bilmediği bir hayvanla karşılaştı.

Hayvanı görünce şaşkınlık yaşayan Gelmez, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, hayvanın taşların arkasında beklemesi ve daha sonra arazide yürüyerek gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA