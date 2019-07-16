Bodrum'da orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.
Gündoğan Mahallesi, Yayladağ mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Bölge sakinlerinin de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalıştığı görüldü.
Kaynak: AA
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