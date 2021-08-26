Bodrum'da organik tarım çalıştayı için çalışma başlatıldı
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Bodrum'da organik tarım çalıştayı için çalışma başlatıldı

Bodrum'da organik tarım çalıştayı için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde organik tarım çalıştayı düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde organik tarım çalıştayı düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bodrum Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Süpersol Firması'nın Dağbelen Mahallesi'ndeki AR-GE merkezini ziyaret eden Bodrum Ziraat Odası yetkilileri, bazı üreticilerle birlikte iklim değişikliğinin tarıma etkilerini de içeren bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, oda başkanı Mehmet Melengeç, Ziraat Mühendisi Ayşe Kaya, firmanın sahibi Rafael de Toledo, üreticilerden Erman Aras, Emre Sönmez, Özgür Özaltın, Galip Ügümü, Haluk Karakapıcı da yer aldı.

İklim değişikliğinin tarıma etkileri, alınması gereken önlemler ve organik tarım konusunda gerçekleşen toplantının sonunda, organik tarım çalıştayı yapılması planlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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