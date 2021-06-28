Bodrum'da Optimist Milli Takımı'nın Avrupa 3'üncülüğünün gururu yaşanıyor
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Bodrum'da Optimist Milli Takımı'nın Avrupa 3'üncülüğünün gururu yaşanıyor

Bodrum'da Optimist Milli Takımı'nın Avrupa 3'üncülüğünün gururu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Spor

İspanya'da düzenlenen 2021 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda takım sıralamasında 3'üncü olan Optimist Milli Takımı'nın Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sporcuları, kentin gururu oldu.

İspanya'da düzenlenen 2021 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda takım sıralamasında 3'üncü olan Optimist Milli Takımı'nın Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sporcuları, kentin gururu oldu.

Cadiz kentinde 20-27 Haziran'daki şampiyonada erkekler kategorisinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Yiğit Özbaşoğlu 10 yarış sonucunda 78 puanla Avrupa altıncısı oldu. Aynı kulüpten Oğuz Önal'ın 30'uncu olduğu mücadelede Era Bodrum Yelken Kulübünden Sadrihan Suer de 16'ncılık elde etti.

Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, yelken şubesinin İçmeler mevkisindeki tesislerini yönetim kurulu üyeleri ile ziyaret ederek, sporcular ve antrenörlerini çiçek verip kutladı.

Karakaya, gazetecilere, yelken branşında daha önce dünya ve Avrupa birincisi çıkardıklarını söyledi.

Avrupa üçüncüsü olan milli takımı ve derece alan sporcuları tebrik eden Karakaya, "Yelken branşı bizim her zaman gururumuz olmuştur. Hocalarımızın büyük emekleri var. Emek sarf edince başarılar geliyor. Bodrum için yelken çok önemli. Tüm teknik heyet, sporcular ve yöneticilerimizle gurur duyuyorum." dedi.

Sporcuların antrenörü Harun Çelik de "Sporcularımız yoğun tempoda çalışmalarının karşılığını aldıkları için çok mutluyuz. Bize bu gururu yaşatan çocuklarımıza, milli takımımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Yiğit Özbaşoğlu ise bundan sonra laser sınıfında başarılı olmak için çalışacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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Bodrum'da Optimist Milli Takımı'nın Avrupa 3'üncülüğünün gururu yaşanıyor - Haberler Spor
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