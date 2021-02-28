Bodrum'da ölü köpek balığı karaya vurdu
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Bodrum'da ölü köpek balığı karaya vurdu

28.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:40
Bodrum'da ölü köpek balığı karaya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ölü köpek balığı bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ölü köpek balığı bulundu.

Türkbükü Mahallesi'nde yürüyüşe çıkanlar, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki köpek balığının sahile vurduğunu fark ettiler.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerince öldüğü tespit edilen köpek balığı, sahilden kaldırıldı.

Yürüyüş yaparken köpek balığını fark eden Yüksel Okyay, köpek balığının cam göz cinsi olduğunu ve görünüş itibarıyla üzerinde yara izi bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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