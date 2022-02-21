Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu - Haberler
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Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

İhlas Haber Ajansı, Hamdi Yörür - Yerel
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Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurduMUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahile vurdu.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahile vurdu.

Koyunbaba Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında bir hayvan olduğunu fark etti. Yaklaştıklarında hayvanın yetişkin bir caretta caretta olduğu anlaşıldı. Vatandaşlar, kaplumbağayı yakından incelediklerinde yaşamını yitirdiğini gördü. Kaplumbağayı bulan vatandaşlar, "Biz sahile yürüyüş yapmak için inmiştik. İlk kızım fark etti. Yanına yaklaştığımızda caretta caretta olduğunu gördük. Hayatını kaybetmiş. Neden öldüğünü bilmiyorum. Kafatası yerinden çıkmıştı. Belki ağa takılmıştır. Ama öleli baya olmuş" dedi.

İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaplumbağa sahilden alınarak uygun bir yere gömüldü.

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Yerel

Bodrum, Muğla, Yerel, Haberler

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