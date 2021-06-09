Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu
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Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu

Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

Paşatarlası Plajı'nda yürüyüşe çıkanlar, bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.

Yanına yaklaşıldığında kabuğunun bazı kısımlarının soyulduğu görülen kaplumbağanın ölü olduğunu anlayanlar, durumu Bodrum Belediyesine bildirdi.

Belediye ekiplerince yapılan incelemenin ardından kaplumbağa, sahilden alındı.

Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu
Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu
Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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