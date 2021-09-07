Bodrum'da okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı

Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı öncesinde okullarda temizlik çalışmaları yapıldı.

Temizlik ekipleri gelen talepler doğrultusunda ilçedeki Ortakent Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu, Bodrum Amiral Turgut Reis İlkokulu-Ortaokulu, Merkez Turgutreis Ortaokulu, Bodrum Anadolu Lisesi, Hüseyin Boyacı İlkokulu, Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi, Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu, Gülümser-Mehmet Danacı İlk ve Ortaokulu, Akyarlar Hacı Mahmut Tınaz Tepe İlkokulu ile Vedat Türkmen Ortaokulu'nda bahçe yıkama ile süpürme, bina içi temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi.

Okullardan gelen talepler doğrultusunda Bodrum Belediyesince yarımada genelinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı