Bodrum'da öğretmenlerden 19 Mayıs'a özel klip
Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğretmenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Marşı'nı seslendirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğretmenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Marşı'nı seslendirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 26 öğretmenin katılımıyla 19 Mayıs'a özel klip hazırlandı.
Öğretmenler kamera karşısına geçerek Gençlik Marşı'nı söyledi. Daha sonra klip haline getirilen video, sosyal medyada yayımlandı.
Klip, izleyenlerin beğenisini kazanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı