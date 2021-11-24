BODRUM'DA ÖĞRENCİLERE KADES UYGULAMASI ANLATILDI - Haberler
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BODRUM'DA ÖĞRENCİLERE KADES UYGULAMASI ANLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis ekipleri tarafından liselerde, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı yapıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis ekipleri tarafından liselerde, Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasının tanıtımı yapıldı. Öte yandan, Bodrum'da 1 yıl içerisinde KADES üzerinden gelen 600 ihbarın polis ekiplerince çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri liselerde KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. Sınıflarda yapılan tanıtımda KADES uygulaması sayesinde kadına karşı şiddet olaylarında daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edildiği anlatılırken, KADES tanıtım videosu öğrencilere izletildi. Ekiplerce öğrencilere hem kendileri hem de aileleri için uygulamanın indirilmesi önerildi. Öte yandan, Bodrum'da 1 yıl içerisinde 720 aile içi şiddet olayının 600'ünün KADES üzerinden geldiği ve olayların hızlı bir şekilde çözüldüğü belirtildi.

BODRUM'DA ÖĞRENCİLERE KADES UYGULAMASI ANLATILDI

BODRUM'DA ÖĞRENCİLERE KADES UYGULAMASI ANLATILDI

BODRUM'DA ÖĞRENCİLERE KADES UYGULAMASI ANLATILDI

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