BODRUM'DA ÖĞRENCİLER, POLİSLERDEN TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BODRUM'DA ÖĞRENCİLER, POLİSLERDEN TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ekipleri 'Okulumun ve Ailemin Polisiyim' projesi kapsamında okullarda uygulamalı ve teorik temel trafik eğitimi verdi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ekipleri 'Okulumun ve Ailemin Polisiyim' projesi kapsamında okullarda uygulamalı ve teorik temel trafik eğitimi verdi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak 'Okulumun ve Ailemin Polisiyim' projesi kapsamında okullarda trafik güvenliği konusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca eğitim vermeye başladı. Bu kapsamda, ekipler bugün Cumhuriyet Ortaokulu ve Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda uygulamalı ve teorik olarak eğitim düzenledi. İnteraktif katılımın olduğu uygulamada öğrenciler hem öğrendi hem de eğlendi. Öte yandan, eğitimin amacının trafik kurallarını çocuklara erken yaşta öğretmek olduğu belirtilirken kurallara uymayan ebeveynlerini bu konuda uyarmaları gerektiği anlatıldı.

BODRUM'DA ÖĞRENCİLER, POLİSLERDEN TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR

BODRUM'DA ÖĞRENCİLER, POLİSLERDEN TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR

BODRUM'DA ÖĞRENCİLER, POLİSLERDEN TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR

Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı

Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı

 Son dakika haberleri | Lüleburgaz'da silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı

Son dakika haberleri | Lüleburgaz'da silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title