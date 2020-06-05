Bodrum'da nüfusun tatilcilerle iki katına çıkması bekleniyor
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Bodrum'da nüfusun tatilcilerle iki katına çıkması bekleniyor

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.

05.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:26

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum ilçesi Torba Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim kurulunun söylediği her şeyi aksatmadan yapmak gerektiğini söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen olmak üzere üç kurala azami dikkat etmek gerektiğini aktaran Gürün, toplum sağlığı için tedbirlerin hafife alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Salgının henüz geçmediğini vurgulayan Gürün, şunları belirtti:

"Uzmanların açıklamalarına göre en az bir yıl daha yeni normali yaşamamız gerekiyor. Bunları yapmadığımız takdirde, yeniden sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirler gelebilir. Bu bizi daha da çok yorar. İnsanlar uzun zamandır tatil hayal ediyordu. O hayallerini gerçekleştiriyorlar. İnsanlar özellikle villa, kendi evleri ve teknelerde tatil yapacaklar diye düşünüyorum. Normale gelmiyoruz, yeni normale geliyoruz. Bunun şartlarına uyduğumuz takdirde normal hayata geçebiliriz."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da ilçenin bu sezon yerli turisti konuk edeceğine işaret etti.

Tüm önlemler alındı

Tatilciler için tüm önlemlerini aldıklarını belirten Aras, "Bodrum'un normal nüfusu 300 binlerde ancak bu sayının kısa sürede 600-700 binleri bulmasını tahmin ediyoruz. Biz bunlar için gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Belediye olarak kamusal alanlarda dezenfeksiyon, hijyen faaliyetlerimiz gibi denetimlerimiz ve uygulamalarımız devam ediyor. Bir taraftan da işletmelerimize bakanlıklarımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda uyguladığımız bir akreditasyon var. O doğrultuda da bunları yerinde denetliyoruz. Tatilcilerimizin ve halkımızın güvenli bir tatil yapmasını sağlamaya çalışıyoruz." sözlerine yer verdi.

Bodrum'da nüfusun tatilcilerle iki katına çıkması bekleniyor

Kaynak: AA

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