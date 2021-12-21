Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu - Haberler
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Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 4 bin yıllık geleneğin yaşatıldığı 'Nartugan' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 4 bin yıllık geleneğin yaşatıldığı 'Nartugan' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Bando yürüyüşünün ardından  yakılan ateşin etrafında müzik eşliğinde doyasıya eğlenen vatandaşlar, sembolik hayat ağacına renkli çaputlar bağlayıp dilek tuttu.

Nartugan olarak bilinen yeniden doğuş bayramı her yıl en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'ta kutlanıyor. Bu kapsamda, Gündoğan Mahallesi'nde Kent Konseyi Gündoğan Çalışma Grubu tarafından Nartugan etkinliği düzenlendi. Etkinlik, sembolik Gündoğan Nartugan heykeli önünde bando yürüyüşü ile başladı. Vatandaşların alkışlarla eşlik ettiği bando yürüyüşü sahilde son buldu. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, sahilde ateş yakıldı. Kutlamaya katılanlar, müzik eşliğinde dans edip, yakılan ateşin etrafında halay çekti. Katılımcılar o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirildi. Sembolik hayat ağacına renkli çaput bağlayan vatandaşlar, dilek tuttu. Etkinlik; yöresel yiyecek, takı, kitap stantlarıyla renklendirildi. Öte yandan, etkinlikte sanatçı Barış Kömürcüoğlu sahne alırken, unutulmaz dakikalar yaşandı.Bodrum Kent Konseyi Gündoğan Çalışma Grubu Üyesi Dilek Yarar, "Bugün 2 senedir pandemi yüzünden ara verdiğimiz Nartugan şenliklerimize bu sene tekrardan başladık. Nartugan ateşimiz yakıldı. Bandodan sonra uzun bir aradan sonra Gündoğan'da konser olacak. Yiyecek ve el sanatlarının bulunduğu tezgahlarımız var. Herkes çok özlemiş ve herkes çok eğleniyor. O yüzden çok mutluyuz" dedi.


Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

Bodrum'da 'Nartugan' coşkusu

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Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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