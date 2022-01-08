Bodrum'da narkotik polisi, uyuşturucuya geçit vermedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da narkotik polisi, uyuşturucuya geçit vermedi

Bodrum'da narkotik polisi, uyuşturucuya geçit vermedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslar, Bodrum Narkotik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - İstanbul'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslar, Bodrum Narkotik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul ilinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüpheli aracı sabah 07.00 sularında ilçe girişinde durdurdu.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada; 1 kilo 66 gr skunk, 160 gram kokain, 120 gr metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda M.K. ve O.G.T. adlı şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

 Her satırı vahşet! Lüks saat kavgasında vurduğu iki kişiye kendi mezarını kazdırıp canlı canlı gömdü

Her satırı vahşet! Lüks saat kavgasında vurduğu iki kişiye kendi mezarını kazdırıp canlı canlı gömdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title