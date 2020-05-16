Bodrum'da müzik öğretmenlerinden 19 Mayıs'a özel klip
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Bodrum'da müzik öğretmenlerinden 19 Mayıs'a özel klip

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, müzik öğretmeninin bestelediği 19 Mayıs marşı video klip haline getirildi.

Bodrum'da müzik öğretmenlerinden 19 Mayıs'a özel klip
16.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:32

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, müzik öğretmeninin bestelediği 19 Mayıs marşı video klip haline getirildi.

Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, 19 Mayıs'a özel marş besteledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmadan bestelenen marş, ilçede farklı okullarda görevli 8 müzik öğretmenince seslendirildi. Ev ve bahçe ortamında çekilen video, daha sonra klip haline getirildi.

Marşın söz ve müziğini yapan Kutluğ, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgının dünyayı ve Türkiyeyi olumsuz etkilediğini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı evde kalsalar bile coşkuyla yaşamak ve yaşatmak amacıyla marşı bestelediğini ifade eden Kutluğ, "Marşımızı seslendirdik ve özellikle Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktığı 16 Mayıs günü yayınlamak istedik. Tüm halkımızın bayramı şimdiden kutlu olsun. Ses ve görüntü kayıtlarını evden çıkmadan cep telefonuyla yaptık." dedi.

Bodrum'da müzik öğretmenlerinden 19 Mayıs'a özel klip

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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