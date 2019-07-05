Bodrum'da motor yatın çarptığı teknenin batması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yatla balıkçı teknesinin çarpıştığı kazaya ilişkin tutuklu bulunan yat kaptanının serbest bırakıldığı bildirildi.

"Taksirle yaralama" suçundan tutuklu bulunan yat kaptanı A.S'nin, olayda yaralanan tekne kaptanının şikayetinden vazgeçmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Göltürkbükü Mahallesi açıklarında, A.S. idaresindeki "Maçakızı" isimli motor yat ile Osman Demirkoz'un kullandığı "Yörük Ağası" isimli balıkçı teknesi 4 Haziran'da çarpışmış, kazada Demirkoz yaralanmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 3 gazeteci ise denize atlayarak kurtulmuştu.

Kaynak: AA