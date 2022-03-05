Bodrum'da Mor Cepken Şöleni

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'da Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Mor Cepken Şöleni ile başladı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan panel, Mor Cepken'i Anlatan video gösterimi ile devam etti. Türk Kadın Akademisyenler Birliği (TÜRKAB) Başkanı Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel programın oluşmasında emeği olan herkese teşekkür ederek Türk Kadın Akademisyenler Birliği hakkında kısa bilgiler verdi. Prof. Dr. Yücel geçmişten bugüne kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan Mor Cepken Şöleni ile burada olmaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek, "İnsan olmak zor, hele coğrafyanız bizim gibi doğu coğrafyası ise insan olmanın yanı sıra kadın olmak da zor. Bugün, evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sizlerin huzurundayız. Ancak Türk kültürünün, Türk insanının kadına ve erkeğe yaratılıştan gelen belli başlı özellikleri doğrultusunda adil ve adaletli bir şekilde verdiği değeri, geçmişten devraldığımız bu değeri devam ettirmemiz gerektiğine şahsen kendi adıma inanıyor ve bunun için de Türk Kadın Akademisyenler Birliği olarak elimizden gelen her türlü faaliyeti yapacağımızı da burada ifade etmek istiyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşmasında gelinen süreçte kadının toplumdaki yerinin bu kadar çok tartışıldığı bir süreçte, şiddetin bu kadar ön planda olduğu süreçte bu paneli ve bunun gibi etkinlikleri düzenlemenin aslında kendilerinin biraz da bu konuda bilgi sahibi olmasıyla başladığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bodrum'da ben seçildiğimden beri Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Kent Konseyi Kadın Meclisinin çalışmaları sayesinde bizler, belki de Türkiye'nin en batısında, en medeni diye düşündüğümüz Bodrum'da kadınlarla ilgili, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili veya çocuk istismarıyla ilgili ve bunun gibi toplumsal sorunların çok daha fazla olduğunu gördük ve anladık. Bunun üzerine konuyu içselleştirerek çalışmaya başladık. Hiçbir şeyi 'mış gibi' yapmıyoruz biz Bodrum'da."

"Kadın Sığınma Evini hizmete soktuk"

Kadın sığınma evini de geçtiğimiz hafta itibariyle hizmete soktuklarını söyleyen Başkan Ahmet Aras, "Artık Bodrum'da da bir kadın sığınma evimiz var. Ben, çok önemli bir eksiğin tamamlandığını düşüyorum. Üç senedir bazı sebeplerle faaliyete geçirememiştik. Ama geçtiğimiz hafta itibariyle onu da faaliyete geçirdik" dedi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmasında,"Keyifli, kadına farklı bir açıdan bakan yürüyen Türk Yörüklerin kadına vermiş olduğu değer tarihten itibaren keyifle dinledim. Ata'mız diyor ki: Dünyada her şeyin mimarı kadındır. Baktığınız zaman, derinlemesine düşündüğünüz zaman çocuğu doğuran, çocuğu büyüten, eğiten kadındır. Kadın olmadan toplum olmuyor. Ben bu vesileyle kadın emekçilerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İnşallah kadınların bütün dünya ülkelerinde eşit ve haklarını en iyi şekilde koruyacağı bir dünyaya kavuşuruz. Bütün kadınlar baş tacı. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 5 saat süren program müzik dinletisinin ardından sona erdi. - MUĞLA