Bodrum'da mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
20.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:24
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Konacık Mahallesi'nde bir mobilya mağazasının arka kısmında depo olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA