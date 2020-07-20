Bodrum'da mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın söndürüldü Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Konacık Mahallesi'nde bir mobilya mağazasının arka kısmında depo olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA