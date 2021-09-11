Bodrum'da mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinin bahçesinden duman yükseldiğini görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle bahçedeki ahşap kulübe ve tahtalar kullanılamaz hale geldi.

Bodrum'da mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
AA - Son Dakika Haberleri
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

 Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifasını sundu

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifasını sundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Max Meyer
Magazin Mehmet Ali Erbil Kylie Jenner
Spor Kerem Aktürkoğlu Burak Yılmaz Düm Tek Tek Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları İbrahim Altay Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bodrum'da mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 17:19:26. #1.12#