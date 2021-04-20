Bodrum'da minibüsle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Bodrum'da minibüsle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Bodrum'da minibüsle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bodrum ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mehmet Pınar'ın kullandığı 48 AEU 899 plakalı kamyonet, Torba-Göltürkbükü kara yolu Torba istikametinde karşı yönden gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 20 LJ 363 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, her iki araçta da büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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