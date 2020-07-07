Bodrum'da metruk otelde cinayet Bodrum'da metruk otelde cinayet -Defalarca bıçaklayıp öldürmüş Gölköy'de yaşanan ve 2 kişinin yaşamını kaybettiği kanlı cinayetin ardından, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir cinayet vakası daha yaşandı.

Bodrum'da metruk otelde cinayet

-Defalarca bıçaklayıp öldürmüş

MUĞLA - Gölköy'de yaşanan ve 2 kişinin yaşamını kaybettiği kanlı cinayetin ardından, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir cinayet vakası daha yaşandı. Turgutreis'te metruk bir otelde birlikte yaşayan iki kişinin arasında başlayan tartışma, cinayetle sonuçlandı. Cinayet zanlısı, arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Günbatımı Plajı sonunda, metruk bir otelde yaşamını sürdüren M.Z ve Hakan Aslan arasında bilinmeyen bir sebepten başlayan tartışma, aldıkları alkolün de etkisiyle bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga esnasında M.Z. üzerinde taşıdığı bıçağı Hakan Aslan'ın çeşitli yerlerine defalarca saplayarak öldürdü. Yapılan ihbar üzerine Turgutreis Jandarma ekipleri olay yerine intikal ederek, katil zanlısı M.Z.'yi gözaltına aldı. Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından Hakan Aslan'ın cesedi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı M.Z. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA