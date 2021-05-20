Bodrum'da mesafeli deniz keyfi
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Bodrum'da mesafeli deniz keyfi

Bodrum'da mesafeli deniz keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 günlük tam kapama döneminde dışarı çıkamayan vatandaşlar denizin keyfini mesafeli bir şeklide yaşadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 günlük tam kapama döneminde dışarı çıkamayan vatandaşlar denizin keyfini mesafeli bir şeklide yaşadı.

Tam kapanma süresi boyunca denize giremeyen vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren sahillerde yer kaptı. Mesafeli bir şekilde denize giren vatandaşlar ve az sayıda turist kumun, güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı. Özellikle halk plajları diğer sahillere göre daha fazla vatandaşla dolarken, vatandaşların birbirlerini uyararak sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü. Bodrum Belediyesi Halk Plajları'nda çalışanlar ise mesafe kurallarına uygun bir şekilde insanları plajlara alıyor. Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent plajları vatandaşların en çok ilgi gösterdiği sahiller olurken, 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar zamanının çoğunu denizde geçiriyor. - MUĞLA

Bodrum'da mesafeli deniz keyfi
Bodrum'da mesafeli deniz keyfi
Bodrum'da mesafeli deniz keyfi
Bodrum'da mesafeli deniz keyfi
Bodrum'da mesafeli deniz keyfi
Bodrum'da mesafeli deniz keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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