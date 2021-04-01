Bodrum'da marangozhanede çıkan yangın hasara neden oldu
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Bodrum'da marangozhanede çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da marangozhanede çıkan yangın hasara neden oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde marangozhanede çıkan yangın hasara yol açtı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde marangozhanede çıkan yangın hasara yol açtı.

Gümüşlük Mahallesi 1155 Sokak'taki bir marangozhanede yangın çıktığının ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

İş yerinin büyük bölümünü saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması yapılarak söndürülen yangının, marangozhanedeki kompresörden çıktığı belirlendi.

Yangın sonucu marangozhanede hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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