Bodrum'da mandalina bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Bodrum'da mandalina bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da mandalina bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum ilçesinde, mandalina bahçesinde kesilen ağaçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum ilçesinde, mandalina bahçesinde kesilen ağaçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yahşi Mahallesi Müsgebi Caddesi'nde bir mandalina bahçesinden dumanların yükseldiği ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, sahiplerince bahçedeki mandalinalara zarar verdiği gerekçesiyle kesildiği öne sürülen servi ağaçlarında çıkan yangına müdahale etti.

Alevler, bahçe sahipleri ve itfaiyenin çalışmasıyla mandalina ağaçlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangında, kesilen ağaçların bir bölümü zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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