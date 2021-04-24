Bodrum'da "Man & Woman Challenge" Triatlon Yarışı renkli görüntülere sahne oldu
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Bodrum'da "Man & Woman Challenge" Triatlon Yarışı renkli görüntülere sahne oldu

Bodrum'da 'Man & Woman Challenge' Triatlon Yarışı renkli görüntülere sahne oldu
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Spor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Rekabetin cinsiyeti olur mu?" sloganıyla "Man & Woman Challenge" Triatlon Yarışları düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Rekabetin cinsiyeti olur mu?" sloganıyla "Man & Woman Challenge" Triatlon Yarışları düzenlendi.

Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu ve bazı özel kuruluşların destekleriyle gerçekleştirilen yarışların ilk gününde, 250 sporcu yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında mücadele etti.

Torba Kaynar mevkisindeki bir otelin sahilinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın verdiği startla yüzme etabıyla mücadeleye başlayan sporcular, daha sonra Torba Güvercinlik arasında bisiklete bindi, ardından da tarihi Leleg yolunda patikada koştu.

Zorlu etapları başarıyla tamamlayan yarışmacıları, izleyenler alkışladı.

Triatlon Genel Klasman yarışlarını erkekler kategorisinde Ruso Yakimoviç birinci, Zülfü Karabulut ikinci, Oleg Astanın da üçüncü tamamladı. Genel Klasman kadınlar birincisi Sera Sayar Yakimoviç olurken, ikinciliği Özge Uzun, üçüncülüğü ise İpek Öztosun kazandı.

Yarışmacılara otelde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Yarışmanın direktörü Engin Çetinay, gazetecilere yaptığı açıklamada, triatlon sporunun Bodrum'da ilk kez koşulduğunu söyledi.

Yarışlara katılımın oldukça iyi olduğunu ifade eden Çetinay, "Bugünkü triatlon yarışlarına 250, yarın yapacağımız duatlon yarışlarında da yaklaşık 350 kişi koşacak. Amacımız Bodrum'un doğasını, yeşilini ve mavisini birleştirmek. Sporcularımıza çok güzel parkur hazırladık. Türkiye'de ilk defa triatlon parkuru bir arazide yapıldı. Tarihi Leleg yolunda yapıldı. Bu da bizim için çok özel." diye konuştu.

Yarışlar yarın yapılacak duatlon etabının ardından sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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